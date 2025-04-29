日本憂特朗普關稅破壞區域安全　或令東盟十國與中國走得更近

日本執政黨政策負責人小野寺五典周一（4月28日）警告，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「對等關稅」計劃可能會對印太區域安全產生負面影響，指出可能會讓東盟（ASEAN）10國與中國走得更近。



小野寺五典在華盛頓戰略與國際研究中心警告，東盟十國可能因為對等關稅，與美國的關係變得更加疏遠。

2024年10月27日，日本自民黨政策調查會會長小野寺五典在東京自民黨總部發表演說。（Reuters）

彭博社引述小野寺五典說：「許多亞洲國家對中國的立場與美國和日本相同，但現在他們對特朗普的關稅感到非常不安。」「更多國家可能會疏遠美國，轉而與中國走近，這不是日本希望看到的結果。」

美國對日本進口商品徵收24%的對等關稅，東盟國家也未能倖免，其中越南和菲律賓的稅率分別為46%和17%。但特朗普此前宣布暫緩對等關稅至7月，以便進行談判。

2025年4月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）乘坐海軍陸戰隊一號（Marine One）抵達白宮後，走向橢圓形辦公室（Oval Office）。（Reuters）

小野寺表示，日本和美國可以探討聯合生產和出口國防裝備，特別是彈藥的可能性，並提到最近的政策變化可能允許日本這樣做。當被問及日本是否應該考慮增加對美國同盟的防禦貢獻時，小野寺拒絕評論。