關稅戰｜沃爾瑪通知中國供應商恢復出貨　關稅成本由美國客戶承擔

據財聯報道，自美國總統特朗普所謂「對等關稅」以來，全球零售巨頭沃爾瑪（Walmart）的態度出現戲劇性變化。從最初要求中國供應商自行承擔高額關稅，到短短20天後迫於庫存壓力選擇自行吸收關稅、恢復中國進貨。



《南華早報》報道，江蘇省和浙江省的部份製造商已接到沃爾瑪等美國主要零售商的通知，要求其近日恢復發貨。江蘇省和浙江省是受中美貿易戰重創的出口大省。據報道，周一寧波一家大型文具和辦公用品出口商收到沃爾瑪的通知，恢覆對美國的正常發貨。該公司表示，新進口關稅的成本將由美國客戶承擔。

圖為2024年11月21日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

此前，有美國媒體報道，特朗普4月21日（周一）接見包括沃爾瑪（Walmart）等美國三大超市高層時遭到警告，他的關稅和貿易政策或嚴重干擾供應鏈，導致貨物價格上漲和超市貨架被清空，而價格上漲的情況或在兩周內就會出現。

特朗普其後在22日（周二）暗示對中國的貿易立場將變得溫和，也否認曾考慮解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），美股隨即應聲反彈。