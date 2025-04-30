近東救濟工程處稱逾50員工遭以軍虐待　獲釋者：一度想終結生命

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）4月29日稱，自2023年以巴衝突激化以來，其駐加沙地帶的50多名工作人員在被以色列軍方拘留期間遭到虐待，有最終獲釋的員工甚至想過「以死亡結束噩夢」。



法媒報道，UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社交媒體X上說：「自2023年10月戰爭爆發以來，超過50名近東救濟處工作人員，其中包括教師、醫生、社工，遭到拘留和虐待。」

他指出：「他們（相關UNRWA工作人員）遭受了極其令人震驚和不人道的待遇，他們報告稱自己遭到毆打和被用作人盾。」

拉扎里尼引述了一名曾被以軍拘留的工作人員的證詞，而該名工作人員稱：「我希望死亡能結束我所經歷的這場噩夢。」

拉扎里尼稱，他從一位同事得到上述證詞，涉事工作人員在加沙被圍捕，在以色列被拘留期間遭受酷刑，最終獲釋。他指出，不少被拘留者遭受了剝奪睡眠、羞辱、威脅傷害他們及其家人，以及被狗襲擊。他說：「許多人被迫認罪，這簡直令人痛心和憤慨。」

2024年7月12日，以色列對加沙發動襲擊後，聯合國近東救濟工程處（UNRWA）的標誌受損。（Reuters）

此前，以色列指控近東救濟處部份工作人員參與了巴勒斯坦武裝組識哈馬斯（Hamas）於2023年10月7日發動的襲擊。獨立調查顯示，以色列尚未提供任何證據支持該指控。

國際刑事法院（ICC）正聽取數十個國家和組織的審理，就以色列對巴勒斯坦人的人道主義義務起草一份諮詢意見。

以色列目前已全面阻止援助進入加沙地帶超過50天，以方並未參與國際法院的審判，但立即予以反擊，稱這些聽證會是「對以色列進行系統性迫害和非法化」的一部份。

2025年4月29日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），人們聚集等候領取慈善廚房烹調的食物。（Reuters）

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）27日已表示：「應該接受審判的不是以色列，而是聯合國和近東救濟處。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

