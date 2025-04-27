以軍警告疏散後3枚導彈襲貝魯特南郊　黎巴嫩譴責並促國際施壓

以色列與黎巴嫩停火協議仍然生效之際，以軍4月27日向貝魯特南郊居民發出疏散警告，是近一個月以來首次發出此類警告，稱預定會對真主黨（Hezbollah）目標發動攻擊，群眾爭相逃離。



黎巴嫩國家通訊社報道，以軍戰機同日向貝魯特南郊發射3枚導彈，摧毀一座倉庫並造成周邊建築和車輛受損，目前無人員傷亡報告。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）、總理薩拉姆（Nawaf Salam）譴責以色列，並促請國際社會向以色列施壓阻止侵略行徑。



以軍發言人Avichay Adraee表示，居民應撤離哈達斯街區（Hadath）的幾棟建築，「遷移到至少300米以外的地方」。以方同時發布附有潛在攻擊目標的地圖，警告位於圖中紅色標記建築物和周圍的所有人，指他們正身處接近真主黨的設施。

在空襲展開前，當地居民向路透社稱，他們聽到該地區到處都有槍聲，認為是當局警告群眾離開，同時也看到該地區周邊道路出現嚴重交通堵塞。

以軍發言人Avichay Adraee 發布地圖，稱圖中紅色標記建築物和周圍的所有民眾，們正身處接近真主黨的設施，呼籲撤離以免遭到以軍空襲。（X@AvichayAdraee圖片）

稱行動針對真主黨導彈儲存設施

以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu）和國防部長卡茨（Israel Katz）發聲明稱，攻擊是針對真主黨導彈儲存設施，該類設施對以色列構成重大威脅，黎巴嫩政府有責任阻止此類威脅，稱其對處理真主黨的武器裝備「負有責任」。

黎巴嫩總統奧恩發聲明，敦促美國、法國作為停火協議擔保國，應迫使以色列立即停止攻擊，又指以方加劇緊張局勢，威脅區域安全與穩定。黎巴嫩總理薩拉姆譴責以色列攻擊並威嚇民眾，呼籲國際社會立即採取行動促使以方停止侵略行徑。他又稱，黎巴嫩致力於履行聯合國決議，軍方正加強部署，確保武器掌控在國家手中。

4月20日，以軍也曾兩度利用無人機，對黎巴嫩南部發動空襲，造成至少兩人死亡。以軍聲稱，死者包括真主黨（Hezbollah）第4400部隊副指揮官納賽爾（Hussein Ali Nasr），該部隊負責走私武器至黎巴嫩境內。