以色列國安總局長辭職 稱為哈馬斯突襲負責
撰文：蕭通
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以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）於4月28日表示，為未能阻止哈馬斯於2023年10月7日對以色列發動的襲擊，他將辭職負責。巴爾在當天的辛貝特成員追悼會上發表講話，並宣布辭職決定，稱為確保「有序任命和專業交接」，他將於6月15日離任。
巴爾此前與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的不和升級，內塔尼亞胡稱對他失去信任，其辦公室3月221日發聲明稱，政府已批准他解除巴爾職務。
但以色列高等法院同日發布臨時禁令，凍結政府對巴爾免職。此外，全國再度發起大規模示威，批評內塔尼亞胡破壞關鍵的國家機構，危及以色列民主基礎。
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巴爾日前曾向高等法院提交聲明，因拒絕監控反政府示威者，及未阻止內塔尼亞胡的腐敗案繼續審訊，才遭對方撤職。
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