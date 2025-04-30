美國首季GDP跌0.3%　自2022年來首收縮　特朗普發文怪罪拜登

美國公布第一季國內生產總值（GDP）數據，錄得下跌0.3%，為2022年以來首次收縮，消息刺激美股股市指數期貨跌幅擴大。美國總統特朗普（Donald Trump）發文怪罪前任總統拜登（Joe Biden），指其「給我們留下糟糕的數據」，又稱「這是拜登的股市……我1月20日才接任。」他呼籲大眾要有耐心。



據彭博社指，下跌原因是加徵關稅前的進口大幅飆升，與消費者支出放緩，是美國總統特朗普（Donald Trump）貿易政策帶來連鎖反應的第一個縮影。

特朗普在社交網站發文指，這是拜登的股市，不是特朗普的，因他1月20日才接任，「關稅很快就會生效，企業將開始以創紀錄數量遷入美國。我們國家將會繁榮…… 這需要一段時間，與關稅無關，只是他給我們留下糟糕的數據。但一旦繁榮開始，它將是前所未有的。耐心等待!!!」

路透社指，經濟學家原先預測1至3月美國GDP成長率為0.3%，但該預測是在4月29日的3月份商品貿易逆差數據公布前，數據顯示進口創紀錄，飆升至歷史最高水平，這促使大多數經濟學家大幅下調對GDP的預期。

2025年4月24日在美國華盛頓，美國財長貝森特與總統特朗普出席白宮活動（Getty）

在GDP數據公布後，美股股市指數期貨跌幅擴大。

在上一季度，美國2024年第4季的GDP為增長2.4%。