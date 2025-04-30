菲律賓鋼鐵大王撕票案｜疑犯稱郭從願兒子是主謀　警方：缺乏證據

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人郭從願及其司機，3月底遭綁架後被撕票，家屬前後共付出約2.1億披索（約2800萬港元）。菲律賓媒體周三（4月30日）引述一名疑犯供稱，是郭從願的兒子下令綁架並殺害其父。菲律賓警方則表示，這說法缺乏證據。



據GMA News報道，其中一名疑犯David Tan Liao（又名Yang Jianmin）供稱，郭從願（Anson Que）42歲的兒子Ronxian Gou（又名Alvin Que）下令執行綁架、殺死父親。報道還展示菲律賓國家警察局（PNP）向司法部提交的一份文件，顯示Ronxian Gou已被列為建議調查對象。

圖為菲律賓鋼鐵大王郭從願撕票案的3名疑犯，左一是中國籍的David Tan Liao（又名Yang Jianmin）。（菲律賓國家警察局）

菲律賓國家警察局（PNP）向司法部提交的一份文件顯示，郭從願的兒子Ronxian Gou已被列為建議調查對象。（YouTube/ @gmanews）

PNP發言人則在新聞發布會上表示，疑犯David Tan Liao的說法並不可信，沒有提供任何其他證據。警方補充道，不排除疑犯想誤導調查、為某人包庇。

發言人還表示，為了謹慎起見，菲警反绑架大隊（AKG）將Ronxian Gou列為了案件的答辯人。

調查顯示，在郭從願被綁架期間，Ronxian Gou擔任家族代表和綁匪談判。據報，他還於3月31日向一個加密貨幣帳戶支付了首筆1000萬披索贖金，並於4月2日向同一帳戶支付了另外300萬披索贖金。