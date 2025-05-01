美國與烏克蘭或24小時內簽礦產協議　英媒：雙方最後關頭現分歧

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）4月30日表示，烏克蘭和美國或將於24小時內簽署礦產協議。英媒同日報道，雙方最後關頭在簽署協議範圍方面出現分歧。



英媒30日報道，兩名烏克蘭官員透露，美國希望烏克蘭同時簽署「框架協議」（Framework deal）和更詳細的「基金協議」（Fund agreement），以完成整個礦產協議。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）2025年3月4日表示，烏克蘭準備好簽署礦產協議，又指基輔將竭盡所能保持與美國的合作在之前的水平上（Reuters）

三名知情人士稱，當烏克蘭經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）為簽署協議事宜前往華盛頓途中，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）領導的團隊突然要求烏方「準備好簽署所有協議，否則就回國」。

報道稱烏方已表示，他們無法一次過簽署這兩份文件，因為他們必須得到烏克蘭議會批准在才能簽署「基金協議」。

一名烏方官員指，雙方30日應該將簽署「框架協議」，但他補充指成功簽署的可能性其也只有50%。

2025年4月5日，反特朗普示威者在美國佛羅裡達州西棕櫚灘參加「Hands Off」示威活動，其中有示威者手持美國及烏克蘭國旗。 （Reuters）

什梅加爾同日稍早則對美烏礦產協議表達樂觀態度，並表示經重新修訂後的協議已成為一項「真正的夥伴關係協議」。

據路透社及彭博社等外媒取得的文件草案，協議內容包括設立一個由雙方共同管理的投資基金，專門用於烏克蘭的礦業、能源及相關科技領域項目。美方承諾支持烏方吸引更多投資，也認可烏方希望協議不與其加入歐盟的目標產生衝突。

另外，美方已同意，僅有協議簽署後所提供的軍事援助，才可計入美國對該基金的投入；什梅加爾也證實，美方已放棄將過去數年在俄烏戰爭對烏軍援視為貸款援並須經礦產協議償還的要求。