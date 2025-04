俄羅斯總理：俄朝啟動跨境公路橋建設　加強戰略夥伴關係

俄羅斯總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)4月30日說,俄羅斯和朝鮮開始修建一座橫跨圖們江(Tumen River)的公路橋,此舉旨在加強兩國戰略夥伴關係。



俄羅斯塔斯社報道,米舒斯京30日在新橋開工儀式上說,這是俄朝關係中的一件大事。他說:「這個意義遠不止是一項工程任務,它象徵着我們加強睦鄰友好關係和加強地區間合作的共同願望。」

米舒斯京稱,這座橋將使企業家能夠大幅增加運輸量並降低運輸成本,確保各種產品的可靠和穩定供應,這將有助於擴大貿易和經濟合作。

這座經過多年討論的新橋將長約850米,並與俄羅斯公路系統連接。這座橋的建設是在俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)去年訪問朝鮮期間達成。

這座橋建在現有的「友誼橋」附近,這座鐵路橋於1959年朝鮮戰爭後投入使用。俄羅斯《工商日報》稱,這座橋將於2026年夏季竣工。

朝鮮28日首次證實向俄羅斯庫爾斯克地區(Kursk)派遣軍隊,稱朝軍幫助莫斯科收復領土。分析認為,朝鮮此時正式公開派兵消息,因為戰事接近收尾,並出於安撫民心和國內政治考量。

俄朝關係:North Korean and Russian flags are displayed at the Moscow railway station for the arrival of North Korean leader Kim John-il August 3, 2001 in Moscow, Russia. (Getty)