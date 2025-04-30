俄羅斯總理：俄朝啟動跨境公路橋建設 加強戰略夥伴關係
撰文：聯合早報
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俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）4月30日說，俄羅斯和朝鮮開始修建一座橫跨圖們江（Tumen River）的公路橋，此舉旨在加強兩國戰略夥伴關係。
俄羅斯塔斯社報道，米舒斯京30日在新橋開工儀式上說，這是俄朝關係中的一件大事。他說：「這個意義遠不止是一項工程任務，它象徵着我們加強睦鄰友好關係和加強地區間合作的共同願望。」
米舒斯京稱，這座橋將使企業家能夠大幅增加運輸量並降低運輸成本，確保各種產品的可靠和穩定供應，這將有助於擴大貿易和經濟合作。
這座經過多年討論的新橋將長約850米，並與俄羅斯公路系統連接。這座橋的建設是在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）去年訪問朝鮮期間達成。
這座橋建在現有的「友誼橋」附近，這座鐵路橋於1959年朝鮮戰爭後投入使用。俄羅斯《工商日報》稱，這座橋將於2026年夏季竣工。
朝鮮28日首次證實向俄羅斯庫爾斯克地區（Kursk）派遣軍隊，稱朝軍幫助莫斯科收復領土。分析認為，朝鮮此時正式公開派兵消息，因為戰事接近收尾，並出於安撫民心和國內政治考量。
韓國議員30日引述該國情報機構稱，約有600名朝鮮士兵在俄烏戰事中陣亡，而朝鮮軍隊的總部署士兵人數為1.5萬人。
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