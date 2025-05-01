耶路撒冷郊區發生大規模山火 以色列宣布國家進入緊急狀態
撰文：羅保熙
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耶路撒冷郊區發生大規模山火，最少造成數十人受傷，多個社區的居民已被疏散，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）宣布國家緊急狀態。
山火發生在耶路撒冷以西，從社交媒體影片顯示，火勢發展迅速，大片樹林陷入一片火海。從耶路撒冷通往特拉維夫的部分路段被封鎖，不少司機棄車逃生。
當局啟動國家應急計劃，將警戒級別升至最高，超過140隊消防員在多個山火重點區域撲救，10多架滅火機及直升機在空中灑水協助，以軍亦有派士兵協助。
耶路撒冷地區消防局指揮官Shmulik Friedman周三下午表示：「「我們目前還不知道火災的原因。我們一點頭緒都沒有，我們還沒有開始處理，但這可能是該國有史以來最大的火災。」他警告說，「不久的將來」預計風速將超過每小時 60 英里，這將大大增加火災風險。
以色列傳媒報道，政府已請求希臘、塞浦路斯、克羅地亞和意大利等國家提供支援。
當地警方則表示：「耶路撒冷地區的警察逮捕了一名東耶路撒冷居民，他當時正試圖在該市南部的一塊田地縱火。」警方補充指，嫌疑人50多歲，來自東耶路撒冷的巴勒斯坦阿拉伯社區烏姆圖巴（Umm Tuba），在其身搜到有打火機、棉絨和其他易燃材料。
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