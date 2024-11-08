法國官員耶路撒冷被捕　法外長巴羅將召見以色列大使：不可接受

以色列官方武裝人員11月7日闖入法國管轄的耶路撒冷天主教堂，一度逮捕兩名負責安全的法國外交官員。法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）隨後取消7日訪問該教堂的計劃，表示此事不可接受，未來幾天召見以色列大使。



該教堂是耶路撒冷橄欖山的天主經堂（the Church of Eleona），它是法國在耶路撒冷的四塊宗教遺址之一，被視為法國主權領土。

法國外交部表示，當時巴羅正欲參觀該教堂，負責保護他的一些以色列國家安全局（Shin Bet）人員已被提前告知不得進入法國領土。但他們還是強闖進去，與法國方面爭執。

以色列一方不滿法國阻止他們執行基本的保安程序。

法國外長巴羅（右，Jean-Noel Barrot）當天正在耶路撒冷橄欖山參觀，並計劃前往事發的天主經堂（the Church of Eleona）。（Reuters）

影片顯示，一名法國官員用法語和英語大喊：「別碰我！」隨後倒在地上，被以色列人員拉出到街上，關進一輛警車。

兩名法國官員在他們表明外交官身份後，又被以方釋放。

法國外交部則表示，未來幾天將就此事召見以色列駐巴黎大使。

在影片中，穿白衣的法國安全人員一直對以色列人員說：「別碰我！」但還是被對方帶出教堂並走向一輛警車。（X/ @Resist_05）

巴羅接受採訪時說：「這種情況是不可接受的。」他還補充，事件可能令法以關係緊張，而此時「兩國都需要推動該地區的和平」。他此行原本目的，是在美國大選結束後，以外交手段迫使以色列結束中東地區的衝突。

據報道，法國總統馬克龍10月呼籲向以色列禁運武器。而他2020年就在另一處法屬耶路撒冷聖地，聖亞娜教堂（the Church of St. Anne）與以色列警方發生爭執。