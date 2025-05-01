波蘭將與北約盟國大規模軍演　以回應俄羅斯武力威脅

波蘭國防部4月30日宣布，將聯同北約（NATO）組織盟國在波蘭境內舉行大規模軍事演習，以回應俄羅斯與白俄羅斯預定9月在波蘭邊境附近舉行的「Zapad 2025」聯合演習。當局強調，此為適當且必要的防禦回應，以強化區域安全與威懾力。



波蘭國防部宣布，波蘭及其盟友將以「適當方式」回應即將在白俄羅斯舉行的俄羅斯-白羅斯聯合軍事演習，有關的回應將包括「波蘭和北約在波蘭舉行大規模演習」。

波蘭國防部副部長Cezary Tomczyk表示，北約早已展現出其防衛能力與凝聚力。他指，北約去年舉行的「堅定捍衛者」（Steadfast Defender 24）軍演是冷戰以來最大規模的聯合演習，動員超過9萬名軍人；其中包括波蘭北部的演習，集結了來自9國共2萬人部隊，並涵蓋蘇瓦基走廊（Suwalki Gap）等戰略要地。

2025年3月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，不在圖中）在奧斯陸政府代表大樓舉行記者會。（Reuters）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前也對俄方的軍演表示憂慮。他警告說，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備，「這次會發生在哪裏？我不知道，是烏克蘭，立陶宛，還是波蘭？願上帝保佑，但我們都必須準備好。」

俄羅斯每四年舉行一次「Zapad」（意為「西方」）軍事演習，對上一次有多達人20萬人參與，後來專家認為這是莫斯科為次年入侵烏克蘭所做的準備工作的一部分。今年的軍演將於白羅斯境內舉行，內容將涵蓋快速反應部隊調度、情報作業與後勤支援等。