波蘭控白羅斯軍官掟石頭襲擊邊境車輛 擬加派人手協防｜有片
撰文：官祿倡
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與白羅斯接壤的東歐國家波蘭公布一段由邊境閉路電視拍攝的錄像，其中顯示白羅斯邊境一側有人群在波蘭邊境警衛車輛駛過時，從地面拿起石頭襲擊車輛，其中一人身穿白羅斯軍隊制服。華沙當局譴責事件，稱將加派軍力維護邊境安全。
波蘭媒體NFP報道，波蘭政府發言人Jacek Dobrzyński在社交平台公布這段錄像，不過未透露影片拍攝時間，稱事發地位於首都華沙以東邊境的Mielnik地區附近，指控白羅斯軍人參與襲擊，人群在襲擊後迅速四散，強調當局現已封鎖邊境，沒有人偷渡入境波蘭。
波蘭邊境近年受俄烏戰爭影響，發生非法移民偷渡入境事件，當局2022年起修築邊境圍欄。總理圖斯克（Donald Tusk）宣布，將增派軍力，並加緊修築圍欄。
報道引述波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）指控白羅斯策劃襲擊，旨在挑釁波蘭主權，自己有將此事呈報北約與歐盟。
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