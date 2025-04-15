波蘭控白羅斯軍官掟石頭襲擊邊境車輛　擬加派人手協防｜有片

與白羅斯接壤的東歐國家波蘭公布一段由邊境閉路電視拍攝的錄像，其中顯示白羅斯邊境一側有人群在波蘭邊境警衛車輛駛過時，從地面拿起石頭襲擊車輛，其中一人身穿白羅斯軍隊制服。華沙當局譴責事件，稱將加派軍力維護邊境安全。



波蘭媒體NFP報道，波蘭政府發言人Jacek Dobrzyński在社交平台公布這段錄像，不過未透露影片拍攝時間，稱事發地位於首都華沙以東邊境的Mielnik地區附近，指控白羅斯軍人參與襲擊，人群在襲擊後迅速四散，強調當局現已封鎖邊境，沒有人偷渡入境波蘭。

波蘭邊境近年受俄烏戰爭影響，發生非法移民偷渡入境事件，當局2022年起修築邊境圍欄。總理圖斯克（Donald Tusk）宣布，將增派軍力，並加緊修築圍欄。

圖為波蘭公布邊境閉路電視影片截圖的組合圖片，指控白羅斯人員襲擊波蘭邊境警衛車輛，當局未透露影片拍攝日期，左圖為邊境警衛車輛駛過波蘭邊境一側；右圖為疑似有身穿迷彩軍裝人員用石頭襲擊車輛。（截圖自X@JacekDobrzynski）

報道引述波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）指控白羅斯策劃襲擊，旨在挑釁波蘭主權，自己有將此事呈報北約與歐盟。