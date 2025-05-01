賀錦麗敗選後首重大演說　批特朗普創造最糟糕經濟危機

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）指美國總統特朗普創下現代總統史上最糟糕的人為經濟危機，並認為國家的制衡正在崩壞，美國也面臨憲政危機。



賀錦麗選在特朗普執政百日之後，於星期三（4月30日）在三藩市發表演說，對特朗普政府的執政表現做出批評。這也是賀錦麗自去年11月總統大選後，首度發表重大的公開演說。

美國商務部周三發布的數據顯示，特朗普的關稅政策引發的提前囤貨潮和不確定性拖累了經濟增長，今年第一季度美國經濟環比萎縮0.3%。這是特朗普第二個總統任期的首份經濟成績單。預測人士認為，美國明年有50%概率會陷入衰退。

賀錦麗說，正如她所預料，特朗普的關稅政策將迎來經濟蕭條。

賀錦麗指美國正面臨現代總統史上最糟糕的人為經濟危機，特朗普的關稅政策提高日用品的花費、傷害到勞工和家庭，也傷害到民眾的退休帳戶。

此外，特朗普的關稅政策還癱瘓美國大小企業，迫使他們裁員、停止徵才或暫緩投資決定。

賀錦麗指稱，特朗普政府的意圖不是要降低民眾的成本，也不是讓生活變得更容易負擔，而是個狹隘、自私的美國願景。她強調，這不是美國人想要的，呼籲大家要團結一致。

消息人士此前透露，賀錦麗正在「認真考慮」競選加州州長，並將在今年夏末前決定是否參選。

由於任期限制，現任加州州長紐森無法再次參選，接任他的選舉將於2026年舉行。屆時將有許多人參與競選這一職位，但如果賀錦麗加入競選，可能會使其他民主黨人放棄自己的競選計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

