特朗普回歸白宮　「手下敗將」賀錦麗會否東山再起？

隨着美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將在1月20日上任，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的任期已步入尾聲。賀錦麗曾表示，卸任後她不會輕言放棄，但她下一步可能會怎麼做？



特朗普在任時不會為她開設職位

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）美國政治講師羅爾夫（Mark Rolfe）表示，如果賀錦麗要在短期內繼續從事政治工作，她需要獲得特朗普的任命，但這個可能性極低。「在特朗普擔任總統期間，賀錦麗不會被任命為大使，因為特朗普不會對一個『失敗者』的對手如此寬宏大量，他更希望獎勵支持者的忠誠，」羅爾夫說。

圖為於2025年1月6日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席國會聯席會議，確認特朗普（Donald Trump）當選總統，旁為眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）。（Reuters）

賀錦麗會在2028年再次競選嗎？

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）政治學講師Adam Hannah則表示，賀錦麗有可能會將注意力轉向下屆總統選舉。亞當說：「顯然，她有強烈的總統競選野心（她曾在2020年競選過），所以我猜她可能會選擇在2028年再次競選。」

如果賀錦麗在2028年再次參選，Hannah說：「她在2028年的競選中將處於更有利的位置，但這並不意味着她一定會被提名。我預計許多民主黨參議員和州長也將排隊等待提名。」

2024年9月2日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行的競選活動。（Reuters）

澳洲SBS電視台採訪的幾位專家表示，如果賀錦麗決定不再競選總統，她也可能會專注於她家鄉加州的職位，並在2026年競選該州州長。

加州州長

Hannah表示，競選加州州長對賀錦麗來說是一個「可行且有吸引力的」選擇。「現任州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）正處於他的第二個四年任期，因此他不能在2026年再次參選，」

他又指，賀錦麗之前曾在那裏當選當選州檢察長和參議員，而在2024年大選贏得加州的票數也比民主黨參議員候選人多，這表明她在加州的個人聲望很高。但競選加州州長也仍會面臨挑戰。

圖為於2025年1月6日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席國會聯席會議，確認特朗普（Donald Trump）當選總統，在議會廳內獲得黨友們歡迎。（Reuters）

然而，羅爾夫表示，無論賀錦麗下一步決定做什麼，這位前副總統仍將是美國政壇一位有影響力的人物。「她不會完全退出民主黨政壇，她還是可以在民主黨的蒼穹中找到一席之地。」