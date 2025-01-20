特朗普回歸白宮 「手下敗將」賀錦麗會否東山再起？
隨着美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將在1月20日上任，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的任期已步入尾聲。賀錦麗曾表示，卸任後她不會輕言放棄，但她下一步可能會怎麼做？
特朗普在任時不會為她開設職位
澳洲新南威爾斯大學（UNSW）美國政治講師羅爾夫（Mark Rolfe）表示，如果賀錦麗要在短期內繼續從事政治工作，她需要獲得特朗普的任命，但這個可能性極低。「在特朗普擔任總統期間，賀錦麗不會被任命為大使，因為特朗普不會對一個『失敗者』的對手如此寬宏大量，他更希望獎勵支持者的忠誠，」羅爾夫說。
賀錦麗會在2028年再次競選嗎？
澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）政治學講師Adam Hannah則表示，賀錦麗有可能會將注意力轉向下屆總統選舉。亞當說：「顯然，她有強烈的總統競選野心（她曾在2020年競選過），所以我猜她可能會選擇在2028年再次競選。」
如果賀錦麗在2028年再次參選，Hannah說：「她在2028年的競選中將處於更有利的位置，但這並不意味着她一定會被提名。我預計許多民主黨參議員和州長也將排隊等待提名。」
澳洲SBS電視台採訪的幾位專家表示，如果賀錦麗決定不再競選總統，她也可能會專注於她家鄉加州的職位，並在2026年競選該州州長。
加州州長
Hannah表示，競選加州州長對賀錦麗來說是一個「可行且有吸引力的」選擇。「現任州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）正處於他的第二個四年任期，因此他不能在2026年再次參選，」
他又指，賀錦麗之前曾在那裏當選當選州檢察長和參議員，而在2024年大選贏得加州的票數也比民主黨參議員候選人多，這表明她在加州的個人聲望很高。但競選加州州長也仍會面臨挑戰。
然而，羅爾夫表示，無論賀錦麗下一步決定做什麼，這位前副總統仍將是美國政壇一位有影響力的人物。「她不會完全退出民主黨政壇，她還是可以在民主黨的蒼穹中找到一席之地。」