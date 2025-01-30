特朗普回歸掀民主黨內鬥？賀錦麗團隊疑暗批拜登：他以為自己是誰
撰文：劉耀洋
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美媒1月22日報道，在美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）才剛開始其新任期之際，民主黨人就已因選舉期間的爭議以及對未來展望不同而陷入內鬥。其中，前總統拜登（Joe Biden）此前稱如果他沒被勸說退出大選，他仍然相信自己能勝選。美媒指，代替他參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對此感覺遭輕視，其幕僚批評拜登：「他以為自己是誰？」
美國《國會山報》（The Hill）22日報道，前總統拜登（Joe Biden）此前接受《今日美國》（USA Today）專訪，稱如果他沒有退選、為賀錦麗讓路，他相信自己本可在2024年總統選舉中擊敗特朗普。
報道稱，賀錦麗的一名盟友透露，她在聽到拜登的言論後，內心受到傷害，覺得她遭到輕視。
一名賀錦麗幕僚向《國會山報》憶述賀錦麗團隊對拜登言論的普遍看法，他們皆認為拜登自視過高，而且民主黨現時的困境很大程度也是由拜登自己造成。
報道提到，民主黨內訌的例子眾多，上述事件只是冰山一角。民主黨人在特朗普勝選後，在如何應對特朗普的問題上也出現大量分歧。一些人願意與他妥協、尋找共同點，但其他民主黨人則認為，他們應該與特朗普完全劃清界限。
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