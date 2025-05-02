德州聯邦法官裁定　特朗普政府禁用18世紀法規驅逐委國移民

美國德州聯邦法官5月1日裁定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）利用18世紀的戰時法律《1798年敵對國家法案》（Alien Enemies Act of 1798），作為驅逐聲稱為委內瑞拉黑幫成員的無證移民，已超出該法規適用範圍，下令禁止特朗普政府再以該法規作為加快驅逐移民的基礎。



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聯邦地區法官Fernando Rodriguez發布36頁裁決書，稱政府不能依據《1798年敵對國家法案》，拘留或驅逐被指是委內瑞拉黑幫Tren de Aragua的成員。

超出法規範圍及違背含義

Fernando Rodriguez於特朗普首個總統任期獲任命，他指歷史記錄清楚表明，總統對該法規的引用超出範圍，也違背該法規條款的通常含義。代表政府的司法部暫未對裁決作出回應。

特朗普政府2月將委國幫派Tren de Aragua列為恐怖組織，並援引《1798年敵對國家法案》驅逐其成員。

3月15日，3架載共有238名委內瑞拉人、20多名薩爾瓦多移民的遣返專機，由美國飛往薩爾瓦多，當中包括130多人被指是Tren de Aragua成員。華盛頓特區聯邦地區法院法官James Boasberg同日頒布臨時禁令，其後遭特朗普政府訴諸最高法院。

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聯邦最高法院4月7日駁回James Boasberg的禁令，讓政府可繼續使用該法規，但主要是基於技術性理由，指提起訴訟的移民主要被關押在德州，案件在華府入稟並不適切。