美法官：特朗普政府須糾正違令驅逐委國移民　否則控藐視法庭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月涉無視法庭禁令，將宣稱是委內瑞拉黑幫成員的無證移民驅逐到薩爾瓦多關押，承審法官4月16日發布46頁長裁決書，稱有「合理理由」判定官員藐視法庭，但給予政府「糾正」違法行為的機會。白宮隨即表示，政府將立即要求上訴法庭干預。



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特朗普上月援引18世紀戰時法規《1798年敵對國家法案》（Alien Enemies Act of 1798），作為驅逐委內瑞拉幫派移民的理據，首都華盛頓的聯邦地方法官博斯伯格（James Boasberg，暫譯）3月15日頒臨時令，禁止當局引用該法，下令即使已起飛航班也須折返美國，但仍有兩班機抵達薩爾瓦多。

博斯伯格16日裁定，有「合理理由」判處官員藐視法庭，「最明顯」是在法庭上對禁令提出質疑。裁決書又提到，國務卿魯比奧（Marco Rubio ）當日在X轉發薩爾瓦多總統Nayib Bukele稱「哎呀......太晚了」的帖子。他認為，聯邦當局炫耀故意違抗法院命令。

博斯伯格強調，憲法不容故意違抗司法命令，「尤其是那些宣誓遵守憲法的協調部門人員」。 不過，他將給政府「糾正」違法行為的機會，包括讓被驅逐者向美國法院提出訴訟。博斯伯格稱，這個方案不一定要求將被驅逐出境的人帶回美國，甚至不一定要求將他們從監獄釋放。

但他警告，如果政府不糾正這個問題，他可能會要求個別政府官員作證，以便找出違反命令的具體個人，然後對這些人進行起訴。