英國零售商連環遭黑客攻擊　Harrods最新中招　馬莎受影響逾一周

英國零售巨頭近日接連遭黑客攻擊，倫敦百貨公司Harrods為最新受害者。該公司5月1日表示，黑客試圖闖入其系統， 網絡安全團隊已立即採取主動措施， 因此同日曾限制網站的訪問。這是兩星期內至少第3宗同類攻擊，此前馬莎百貨（Marks & Spencer）及連鎖超市Co-op均受攻擊。



圖為英國馬莎百貨在倫敦的一間門市。（Getty）

圖為2025年5月1日，英國馬莎百貨於網站公布仍停止接受訂單。（馬莎網站截圖）

馬莎遭軟件勒索 網站及App停接訂單

其中，馬莎百貨於4月22日公布遇襲，稱需關閉部份系統，其非接觸式支付系統曾停擺。至周四（5月1日），該公司仍停止接受網站和應用程式的服裝和家品訂單。路透社及英國《衛報》報道，部份門市的食品供應已受影響，該公司的招聘網頁無法運作。

至於Co-op則於4月30日公布受襲，被迫關閉部份電腦系統，包括監控庫存的系統，或影響個別地區及門市補貨，但目前所有門市維持運作。

Harrods所受影響相對明顯較小，該公司指所有門市均保持營業，顧客也可以繼續在線上購物。

圖為2023年4月3日，英國倫敦一家Co-op超市分店。（Reuters）

英國國家網路安全中心(NCSC）正在與馬莎和Co-op合作調查，倫敦警察廳的網路犯罪部門也正調查馬莎的攻擊事件。

科技專家網站BleepingComputer引述多位消息人士的話稱，馬莎百貨伺服器遭加密勒索軟件攻擊，據信來自一個名為「ScatteredSpider」的黑客組織。