英國地方選舉　改革黨攻下工黨腹地　法拉奇：重要一役

英國5月1日舉行的地方選舉結束，點票結果陸續公布。工黨雖然保住多個地方的市長職位，但有腹地被改革黨（Reform UK）攻陷。



路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，截至當地時間2日早上7時15分，在5個已公布的點票結果中，工黨成功力保唐卡士打（Doncaster）、西英格蘭（West of England）及北泰恩賽德（North Tyneside）市長職位，其中在唐卡士打選戰，工黨以不足700票之差擊敗改革黨的候選人。

而在Runcorn and Helsby選區的國會補選，工黨在去年大選以近1.5萬票之差奪得當地，惟在今次只能與改革黨拉鋸。最終經過重新點票後，改革黨候選人僅以6票力壓工黨代表當選，亦創下當地近代國會補選差距最少的勝仗。

改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）形容這次選舉是該黨的重要一役，Runcorn and Helsby選區是工黨腹地，但對方的選票嚴重流失，並被改革黨吸收大部分選票。他亦表示，改革黨已經成為反對黨。

英國地方選舉：圖為2025年5月2日，改革黨黨魁法拉奇與該黨候選人Sarah Pochin等待 Runcorn and Helsby的國會議席補選結果。（Reuters）

另外由保守黨轉投改革黨的候選人則大比數當選大林肯郡（Greater Lincolnshire）首任市長，形容今仗為拯救國家的核心靈魂展開序幕。

報道提到，工黨在首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）上台後，支持度受到加稅及削減長者福利等問題打擊，為與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係良好的法拉奇「提供子彈」，支持度在近期持續升溫。