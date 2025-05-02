大阪世博｜英國館下午茶用紙杯惹批評　英使館：已改善服務

2025年日本大阪・關西世博吸引眾了多遊客參觀，其中一位日本女士周一（4月28日）在網上表示，世博會英國館餐廳提供的下午茶中，紅茶竟是用紙杯盛的，在網上引起熱議。英國駐日大使館周三（5月1日）發表聲明，稱已接到反映，並「對部分服務做出改善」。



該名日本女遊客在社交平台X上分享照片，稱他們一間到英國館的餐廳體驗了5000日圓（約267港元）的傳統下午茶，包括紅茶、英式鬆餅（Scone）和三文治等。但她表示紅茶沒有茶壺，而是用茶包泡在紙杯裏的，就連牛油和果醬也用小紙杯裝。

2025年4月28日，有日本女遊客同家人遊覽大阪世博會，到英國館餐廳享用下午茶，卻發現紅茶、奶油和果醬都是用紙杯裝的。（X/ @miyapii8844）

該遊客的丈夫點了一份英式鬆餅，本應有2個卻只端上1個，服務員卻辯稱「已經換成大份鬆餅，所以只有一個」。

▼英國駐日大使館回應

大阪世博會英國政府代表戴維森（Carolyn Davidson）透過英國駐日大使館發布影片表示：「我們對關於下午茶收到的大量意見表示感謝，已經改善部分服務。」

據日媒J-CAST報道，有網民分享自4月30日起，該餐廳已經改用陶瓷茶杯來盛紅茶。