德國情報機構將AfD列「極端分子」　批觀念不符合自由民主秩序

德國國內情報機構周五（5月2日）將極右翼德國另類選擇黨（AfD）列為「極端主義實體」，稱其內部普遍存在威脅自由民主秩序的觀念，路透社報道，這一舉動使德國政府能更容易地監視這個在2月大選中排名第二的政黨。



報道指，政府能對AfD使用的秘密監視手段包括招募線人和攔截通信，該負面標籤以及對公務員就業的限制，也可能限制其吸引成員的能力。

圖為2025年2月24日，德國另類選擇黨（Alternative für Deutschland，AFD）聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）在大選結束後出席新聞發布會。（Reuters）

德國情報機構在一份聲明中表示：「黨內普遍存在的以種族和血統為基礎的人民觀，與自由民主秩序格格不入...... 其目的是將某些人群排除在社會平等參與之外，使他們受到違反憲法的待遇，從而賦予他們法律上的從屬地位。」

聲明還指，AfD並不認為有穆斯林國家移民背景的德國公民是德國社會的平等成員。

2025年3月8日，德國基民盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）在柏林與基督教社會聯盟（CSU）領導人、社會民主黨 (SPD) 聯合領導人會談後發表講話。

德國基督教民主聯盟（CDU）主席默茨（Friedrich Merz）5月6日將宣誓就任總理。2月23日舉行的德國大選中，AfD得票率僅次於默茨領導的聯盟黨（基民盟/基社盟）。