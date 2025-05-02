德國情報機構將AfD列「極端分子」 批觀念不符合自由民主秩序
撰文：莊勁菲
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德國國內情報機構周五（5月2日）將極右翼德國另類選擇黨（AfD）列為「極端主義實體」，稱其內部普遍存在威脅自由民主秩序的觀念，路透社報道，這一舉動使德國政府能更容易地監視這個在2月大選中排名第二的政黨。
報道指，政府能對AfD使用的秘密監視手段包括招募線人和攔截通信，該負面標籤以及對公務員就業的限制，也可能限制其吸引成員的能力。
德國情報機構在一份聲明中表示：「黨內普遍存在的以種族和血統為基礎的人民觀，與自由民主秩序格格不入...... 其目的是將某些人群排除在社會平等參與之外，使他們受到違反憲法的待遇，從而賦予他們法律上的從屬地位。」
聲明還指，AfD並不認為有穆斯林國家移民背景的德國公民是德國社會的平等成員。
德國基督教民主聯盟（CDU）主席默茨（Friedrich Merz）5月6日將宣誓就任總理。2月23日舉行的德國大選中，AfD得票率僅次於默茨領導的聯盟黨（基民盟/基社盟）。
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