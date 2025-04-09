德國保守派聯盟與社民黨宣布 就組建聯合政府達協議
撰文：聯合早報
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大有機會成為新一任德國總理的默茨（Friedrich Merz）領導的聯盟黨（CDU/CSU）和中左翼社會民主黨（SPD，簡稱社民黨）4月9日達成聯合執政協議。
路透社9日報道，默茨在2月份的選舉中遙遙領先，但未能獲得多數席位，極右翼德國另類選擇黨（AfD）則躍居第二。此次協議標誌着默茨與社民黨之間持續數週的討價還價有了結果。
在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）加徵關稅引發貿易衝突升級、全球動盪之際，德國政府將承擔起責任，達成協議的壓力也隨之增大。
默茨曾稱特朗普領導下的美國是一個不可靠的盟友，他已誓言要在俄羅斯的威脅變大之際增加國防開支，並支持那些因成本高昂和需求疲軟而苦苦掙扎的企業。
默茨還承諾將對移民問題採取更強硬的政策，使德國擺脫前總理默克爾（Angela Merkel）在2015年歐洲移民危機期間推行的更為自由的移民政策。
這一執政聯盟協議仍需經社民黨全體成員投票批准。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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