歐盟監管機構對TikTok祭46億元罰款　指保護用戶個人資料不力

歐盟私隱監管機構指TikTok（抖音海外版）保護用戶信息方式存在問題，違反資料私隱規定，5月2日判其繳交5.3億歐元（約46.5億港元）罰款，並勒令若其處理方式在6個月內不符合規定，將下令其暫停向中國傳輸資料。TikTok表示計劃上訴。



路透社報道，愛爾蘭數據保護委員會（DPC）表示TikTok未能證明歐盟用戶的個人資料受到歐盟法律規定的高級別保護，因TikTok中一些資料由中國員工遠端存取。

Tiktok母公司字節跳動（REUTERS）

TikTok表示強烈反對這一裁決，並表示已利用歐盟自身的法律框架，授予嚴格控制和有限的遠端存取權限。Tiktok計劃對該裁決提出上訴。

Tiktok還表示，該裁決未能充分考慮2023年首次推出的數據安全措施，這些措施可獨立監控遠端存取，並確保歐盟用戶資料儲存在歐洲和美國的專用資料中心。

這是TikTok第二次遭到DPC罰款。2023 年，Tiktok因違反歐盟有關處理兒童個人資料的私隱權法，而被罰款3.45億歐元（約30.3億港元）。