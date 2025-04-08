特朗普再押後Tiktok禁令期限75天　美參議員：或違反法律

美國參議院情報委員會副主席、民主黨籍參議員沃納（Mark Warner）4月7日稱，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）押後TikTok「不賣就禁」禁令最後期限75天的決定可能違反法律。



沃納7日表示，美國與TikTok原定達成的協議，並不符合去年法律規定的要求，即消除Tiktok母公司字節跳動對TikTok在美國業務運作的影響。

2025年4月7日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（不在圖中）。（Reuters）

這份協議維持字節跳動的實質運作角色，不僅允許字節跳動保留顯著持股，也允許它在科技發展與維護方面發揮積極作用。

沃納指出，任何合格的資產出售必須確保字節跳動與TikTok美國業務之間在運營上徹底剝離，防止任何一方繼續開發、影響或訪問個人數據或源代碼。他表示：「正在討論的交易讓人懷疑，剝離後的TikTok是否真正保護國家安全並遵守法律。」

圖為路透社攝於2024年3月20日的設計圖片，相中美國國旗被置於TikTok標誌前方。（Reuters）

美國去年以國家安全為由，要求字節跳動在1月19日前出售或剝離在美資產。特朗普1月20日重返白宮後，把期限延至4月5日。不過特朗普4日宣布將再次延長限期75天，為達成相關交易爭取更多時間。

特朗普曾指出，政府已與四組買家就TikTok交易進行接觸。他稱，原本與字節跳動幾乎快達成協議，但北京在他對中國加徵高額關稅後拒絕批准交易，導致交易陷入僵局。

本文獲《聯合早報》授權轉載

