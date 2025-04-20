TikTok網民發起「止汗劑挑戰」　巴西8歲女童手指嘴唇發紫亡

巴西一名8歲女童4月10日在位於巴西利亞郊區的家中，因參與社群平台上瘋傳的「止汗劑挑戰」不幸喪命。



女童被祖父發現倒臥沙發，手指與嘴唇皆發紫，身旁放著手機與止汗劑噴霧。經緊急送醫搶救後，女童仍於3天後，被宣告不治。

當地警方展開調查，初步認為她可能因吸入過多止汗噴霧導致死亡。

巴西8歲女童萊莎因參與TikTok（抖音海外版）上瘋傳的「止汗劑挑戰」不幸喪命。（X@HerreraNews1）

巴西8歲女童萊莎因參與TikTok上瘋傳的「止汗劑挑戰」不幸喪命。（X@HerreraNews1）

巴西8歲女童萊莎因參與TikTok上瘋傳的「止汗劑挑戰」不幸喪命。（X@HerreraNews1）

巴西8歲女童萊莎因參與TikTok上瘋傳的「止汗劑挑戰」不幸喪命。（X@HerreraNews1）

據《鏡報》報道，8歲女童萊莎（Sarah Raissa）的父親卡西歐（Cassio Maurílio）表示，女兒是因觀看社群媒體上的影片後嘗試這項危險挑戰。該挑戰要求參與者將大量止汗劑噴灑於皮膚上，看誰能維持最久，過程中可能造成吸入大量有害氣體甚至燒傷。

警方已扣押莎拉使用的手機，並指出，若查獲影片製作及散播者，最高可能面臨30年徒刑，罪名為雙重加重謀殺罪。

萊莎的母親瑪莉亞（Maria Fabiana）悲痛表示：

我讓她準備好去學校後就去工作了。我對她最後的記憶，是她很健康。

她也提到家中另有一名13歲女兒，姐妹倆感情深厚，事發後姊姊情緒非常低落。

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卡西歐也對於社群媒體缺乏安全管制提出質疑，他指出：

這些平台充滿觀看影片的孩子，他們有著無限人生，卻沒有過濾機制。為什麼兒童影片都沒有篩選？

瑪莉亞則呼籲家長提高警覺，強調：

看好你們的孩子。網絡殺死了我的女兒。

目前巴西當地警方已完成驗屍，詳細狀況仍有待進一步釐清。

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