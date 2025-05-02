美日關稅談判　石破茂指未找到妥協點　日媒：美不願豁免10%關稅

美國與日本就關稅問題在美舉行第二輪談判，兩方同意5月中旬後集中召開部長級會議，但日本首相石破茂5月2日也表明，尚未找到妥協點，據日媒引述消息人士指，美國不願給予日本特殊待遇，包括不願讓日本豁免於10%的「對等關稅」。



日本首相石破茂向傳媒表示「尚未找到妥協點，但接到報告稱開展了具建設的討論。」

共同社引述來自日本政府的消息人士指，在美日部長級談判中，美方表示不願給予日本特殊待遇，包括不願讓日本免除於美國對許多國家和地區徵收的10%「對等關稅」，以及對汽車、鋼鋁加徵的關稅。

在美國的「對等關稅」計劃中，向全球眾多貿易夥伴加徵關稅，其中「基準稅率」定為10%，然後對部份夥伴加徵更高稅率，例如日本面對的稅率為24%，特朗普之後宣告暫停較高稅率90天，以跟各地談判，但基準稅率繼續生效。

日本首相石破茂2025年2月7日會見特朗普後出席記者會（Reuters）

參加談判的日本經濟再生擔當相赤澤亮正講述磋商成果，他指雙方就「擴大貿易」等展開磋商，並表達對日美首腦在6月七國集團（G7）峰會時達成協議的期待。他形容兩方有非常深入的討論，議題有擴大雙邊貿易、非關稅措施、經濟安全保障層面的合作，報道指，匯率和安全保障未有成為議題之一。

報道稱，美方重視削減對日本貿易逆差，日方可能向美方提示增加從美國進口的方案，日本考慮擴充進口汽車審查特例，也擬增加購買美國產的大米、大豆和粟米。