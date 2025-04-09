美軍日本沖繩部署大型無人機 冀加強美日情報收集及偵察能力
撰文：劉耀洋
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日本防衛相中谷元4月8日透露，美國將在日本沖繩島部署數架長程大型無人偵察機，以加強日本周邊的情報收集、偵察和勘察活動。他指出，日本周邊的安全環境正變得日益嚴峻。
中谷元8日表示，美軍數架MQ-4C Triton無人機將在未來幾週抵達沖繩本島的嘉手納空軍基地。
《讀賣新聞》報道，日本軍方過去一年在南部海域共30次出動軍機攔截相信是來自中國的無人偵察機，遠高於2023財年的九次和2021財年的四次。
MC-4C是高海拔長里程機種，可持續運作超過24小時，覆蓋1.37萬公里。日本自身也有高海拔無人機，另外也正計劃購買較小型的無人戰鬥機，以提升整體國防實力。
北約秘書長訪日 加深與亞太盟友合作
另外，北約秘書長呂特（Mark Rutte）8日起訪問日本，加深北約與亞太盟友的合作。他在《日本時報》7日刊出的訪談中說，不應該對中國抱有天真的想法，中國在軍事力量的建設，以及國防工業和國防能力方面的投資令人震驚。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後持續向北約盟國施壓，以增加軍事開支。他同時也要求亞太盟友擴大軍事能力，協助對抗中國及遏制朝鮮。
呂特說：「美國日益希望北約更多介入（本區域），不是像北約第五條那樣，而是在於展示力量，在北約框架內互相支持。」
根據北約第五條，如果任何一個成員國被攻擊，其他所有盟國將視之為對全體成員的攻擊，並對之採取行動。
呂特8日訪問橫須賀海軍基地，並與日本高官會晤，並將於9日與日本首相石破茂舉行會談。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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