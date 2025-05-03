特朗普淡化經濟衰退　稱美國正處過渡期「長遠來看沒問題」｜有片

美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（5月2日）表示，美國短期內出現經濟衰退「沒問題」，從長遠來看「一切都好」。他還指出，美國正在處於一個過渡期，相信經濟表現將會非常好。



美國全國廣播公司（NBC）節目《Meet the Press》主持人Kristen Welker周五問道：「短期內經歷一段衰退期是可以的嗎？」特朗普答道：「是的，一切都好......這是一個過渡期，我認為我們會做得非常好。」

主持人指出，華爾街有人擔心經濟衰退的可能性正在增加，還問特朗普，若他有能力完成長期目標時，是否擔心美國可能陷入一段時間的衰退期。他對此不以為然：「華爾街還有人說我們將迎來史上最偉大的經濟呢，你怎麼不說他們？」

據美國商務部周三公佈的初步數據，美國經濟在2025年第一季度萎縮0.3% ，主要是因為特朗普預期徵收關稅之前出口下降和進口增加所致。

特朗普同日會見內閣成員時，將第一季度國內生產總值（GDP）數據較低的責任推卸給前總統拜登（Joe Biden）。