加拿大總理卡尼：6日赴華盛頓晤特朗普　聚焦經貿及安全議題

英國媒體報道，加拿大總理卡尼（Mark Carney）召開勝選後的首個新聞發布會時表示，將於5月6日（下周二）前往華盛頓與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會晤。預料兩人將聚焦經濟、貿易及安全夥伴關係等議題。



路透社2日（周五）報道，加拿大總理卡尼週五表示，他將於6日前往華盛頓與特朗普舉行會面。此前，他在競選活動中指責美國總統試圖摧毀加拿大。

2025年5月2日，加拿大安大略省渥太華，總理卡尼（Mark Carney，左）舉行成立新政府以來的首場新聞發布會。（Reuters）

自特朗普勝出去年11月的大選，就不斷拋出要吞併加拿大的言論，並對部份加拿大商品徵收關稅。卡尼經常將美國的行為稱為「背叛」，並在競選期間表示，他將推動加美就建立新的安全和國防關係進行談判。

卡尼在記者會上表示：「我們與美國，過往建基在穩步推進一體化的舊有關係，已經結束。現在的問題是，我們兩國未來將如何合作，以及加拿大將如何繼續前進。」

前加拿大央行和英倫銀行行長卡尼表示，他過往在危機管理方面的經驗代表他是應對特朗普的最佳人選。自由黨在一月份的民調中仍處於落後，但在4月28日（本周一）的大選中強勢反彈並獲勝。

2025年5月2日，加拿大安大略省渥太華，總理卡尼（Mark Carney，左）舉行成立新政府以來的首場新聞發布會。（Reuters）2025年4月9日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，右）在橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

卡尼同時表示，加拿大必須減少對美國的依賴；美國佔加拿大出口總額的75%。