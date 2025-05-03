特朗普倡削明年聯邦預算1630億美元　國防開支增13%至1.01萬億

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月2日發表2026財年的預算提案，建議明年聯邦總預算為1.7萬億美元（約131755億港元），較上年度減少7.6%。特朗普提議國會明年大幅削減非國防的聯邦開支1630億美元（約12633億港元），而國防開支則增至1.01萬億美元（約78277億港元）。



路透社引述美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）的聲明報道，在今年10月1日開始的新預算案中，國防相關開支將增至1.01萬億美元（約78277億港元），比2025年的8923億美元（約69155億港元）大增13%。

2024年12月30日，美國華盛頓特區，為向已故美國前總統卡特（Jimmy Carter）致哀，國家廣場（National Mall）上的美國國旗下半旗，其背後則是國會大廈。（Reuters）

這筆破紀錄的國防預算將為金穹（Golden Dome）導彈防禦項目、造船與核現代化、邊境安全等優先項目提供資金，並包括為軍人提供3.8%的加薪。與此同時，國土安全開支將增加近65%。

報道指，用於非國防領域，覆蓋教育和房屋的開支將降到5570億美元（約43168億港元），比2025年大幅減少1630億美元（約12633億港元），降幅達23%。

行政管理和預算局局長沃特（Russ Vought）在聲明中表示：「在這個關鍵時刻，我們需要一份歷史性的預算，一份不再為我們的衰敗提供資金、將美國人民放在首位、並為我們的軍事和國土安全提供前所未有支持的預算」。

2025年4月8日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）在簽署能源相關行政命令當日，對煤炭工人報以微笑。（Reuters）

報道同時提到，美國國會內的共和黨人正致力縮窄內部分歧，讓他們能夠在7月4日之前通過具有里程碑意義的減稅議案。他們亦須考慮到特朗普提高關稅，給經濟帶來的越來越大的壓力。