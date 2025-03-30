英國王室｜哈里王子遭旗下慈善機構指控「大規模騷擾和霸凌」

英國哈里王子（Prince Harry）創辦的慈善機構Sentebale主席指控他實施「大規模的騷擾和霸淩」，雙方近期因管理權、資訊發布許可權和治理模式等問題而產生爭執。



路透社報道，哈里王子於2006年與非洲國家萊索托（Lesotho）的西塞索王子共同創辦Sentebale，旨在幫助萊索托和博茨瓦納（Botswana）的年輕人應對愛滋病毒和愛滋病。不過，由於與主席陳達烏卡（Sophie Chandauka）存在「無法挽回」的矛盾，哈里王子和西塞索王子連同整個董事會選擇退出機構管理。

2023年8月12日，新加坡Sentebale ISPS Handa 馬球盃賽，慈善機构Sentebale聯合創始人哈里王子（右）、主席Sophie Chandauka（中）和该机构大使Nacho Figueras（左）合影留念。（Getty Images）

陳達烏卡在接受媒體採訪時指責哈里王子未經高管批准，單方面發布一則對機構不利的消息。她說：「星期二某個時候，哈里王子授權對外發布一條有損聲譽的消息，但事先並未通知我、我的國家總監或我的執行總監。」

她補充道：「想想這次攻擊對我和Sentebale基金會的540名工作人員及他們的家屬造成甚麼影響。這是一個大規模騷擾和霸淩的例子。」

圖為英國哈里王子（Prince Harry）創辦的慈善機構Sentebale主席Sophie Chandauka。（Getty Images）

哈里王子及妻子梅根（Meghan Markle）尚未對相關指控做出回應。澳洲天空新聞報道稱，這對夫婦選擇不對相關採訪發表正式評論。

哈里王子和西塞索王子在聯合聲明中說，慈善機構理事會與陳達烏卡的關係已「無法挽回」，並對此深感遺憾。聲明同時提到，理事會出於Sentebale長期利益的考慮，要求陳達烏卡卸任。但陳達烏卡拒絕接受這一決定，並對機構提起訴訟，試圖保住自己的職位。

此前，陳達烏卡批評Sentebale的治理存在嚴重問題，指出機構管理薄弱，並指控存在權力濫用、性別歧視和種族偏見等情況。

2019年9月26日，英國哈里王子在博茨瓦納喬貝國家公園（Chobe National Park）訪問了由慈善機構 Sentebale 運營的卡薩內（Kasane）衛生站。（Getty Images）

陳達烏卡近期接受英媒採訪時透露，她曾拒絕哈里團隊提出的「保護梅根免受負面報道」的要求。

她還強調，Sentebale的傳統運營模式已難以適應2023年「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動後的新社會環境，資助方也傾向於支援由當地主導的專案。這些因素都使得陳達烏卡與哈里王子及理事會之間的矛盾進一步加深。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

