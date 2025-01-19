英國王室｜哈里梅根被指欺凌又難相處　美媒爆料指控「10宗罪」

英國哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）與妻子梅根（Meghan Markle）於2020年3月脫離英國王室，不再履行高級王室成員職務，移居美國洛杉磯。



哈里在將近5年間出版自傳《備胎》（Spare）、與梅根在Netflix推出揭露王室真相的紀錄片《哈里王子與梅根》也引發話題，但兩人在其他工作方面的進展卻稱不上順遂。

外媒近日整理他們搬到美國後的「十大真相」，發現他們的生活似乎不如當時所想的光鮮亮麗。

《每日郵報》引述美國周刊《浮華世界》的最新文章，回顧了哈里與梅根脫離王室這5年的10大真相（點圖放大瀏覽）▼▼▼

哈里梅根10大真相 被鄰居視為「惡棍」 最鐘意扮受害者？（01製圖）

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1. 工作人員與梅根共事後接受心理諮商

梅根過去曾面臨霸凌員工的指控。儘管她強烈否認，但2名匿名人士告訴《浮華世界》，梅根2022年在串流平台Spotify推出Podcast節目《Archetypes》後，1位同事在協助製作3集節目後就請假，後來匿名人士與該同事一起離開製作公司。

據稱，其他人也描述在與梅根共事後，選擇長時間休假、辭職或接受長期心理治療。匿名人士透露，如果梅根選擇承認自己的缺點，而不是總是扮演受害者角色，可能有助於提升她的形象。

2. 哈里梅根被鄰居視為「惡棍」

哈里與梅根住在名流聚集的加州蒙特斯托（Montecito）。當地居民透露，這對英國前王室夫婦是當地人口中的王子與小明星，還有人把他們稱作「惡棍」。這對夫妻所帶來的負面影響包括外國遊客增加、兩人多次光顧的牛排館成天爆滿、以及房價上漲。

3. Podcast節目《Archetypes》並非梅根原創想法

消息來源指出，梅根的Podcast節目《Archetypes》其實是一名員工提供的想法，但該員工不擁有任何智慧財產權。此外，由於哈里和梅根的製作公司Archewell Audio花了太長的時間處理與製作節目，Spotify旗下工作室Gimlet必須下場協助，這代表Spotify需要提供更多資源，節目製作成本超出預期。

4. 梅根在重新教養哈里

一位熟悉這對夫婦的消息人士形容兩人的互動時，稱梅根擔任「教養者和促成者」的角色。他們指出，哈里進入這段關係後出現改變，他過去會偶爾出現在白金漢宮的新聞辦公室，雖然似乎感到有些無聊，但還是會熱衷地問問題。但消息人士無法想像現在的哈里，會願意與媒體互動以尋找人生意義。他們表示，

「我並不想稱這為戀母情結，但梅根像是在以某種方式重新教養哈里」



5. 哈里不了解用自傳揭發一切所帶來的後果

一位消息人士指出，他們認為哈里當時沒有意識到撰寫一本揭露王室家庭的書，會帶來如此大的影響。這本書的影響極大，因為它出版的時間，王室和哈里梅根夫婦正在經歷長達多年的公關危機。消息人士還表示，對於哈里在進行這個項目時是否理解「文字的力量和敘事的力量」感到懷疑。

6. 地球上最自以為是和不誠實的人

一位加州蒙特斯托居民稱哈里和梅根是地球上最自以為是和不誠實的人。他認為兩人離開英國是為了避免媒體的關注，但他們似乎卻在美國不斷尋求媒體注意。

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7. 「梅根絕對知道要向女王行屈膝禮」

時尚和文化評論家Tom Fitzgerald也住在蒙特斯托。他聲稱一位餐廳服務生告訴他，梅根在去餐廳用餐前，預先打電話詢問座位的隱私性。由於梅根以做足功課和計劃周詳聞名，他覺得梅根過去聲稱「她在完全沒做任何調查的情況下見王室成員」的說法不太可信。

8. 試圖從任何事物中賺錢

梅根上年3月成立生活風格品牌「美國里維埃拉果園」（American Riviera Orchard）販賣果醬。但被譽為美國里維埃拉（Riviera，義大利海濱渡假勝地）的地區是聖芭芭拉，而非她所居住的蒙特斯托。所有接受採訪的蒙特斯托居民都表示，他們從未聽過有人這樣形容他們居住的地區。一位居民痛批「這是一種欺騙行為。她只是想把一切商業化」。

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9. 沒有任何想法

儘管哈里與梅根在抵達加州後獲得與Netflix和Spotify合作的重大機會，但他們未能產出持續成功的內容。Spotify一名前員工指出，其他知名Podcast主持人一打開麥克風就開始談話，但哈里梅根想要一個能解釋世界的龐大主題，卻沒有任何具體的想法。

10. 哈里很難相處

一位Spotify前員工形容哈里是個「很難打交道」的人。當哈里與梅根為一份工作採訪某人時，哈里表現出一副「我為什麼要這麼做？」的態度。這讓該員工忍不住質疑「Spotify不是給了你一大筆錢來做這件事嗎？」。一位了解這對夫婦的人補充指出，他們相信哈里樂於讓梅根賺所有的錢，因為哈里更希望專注於慈善工作，而非賺錢。

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