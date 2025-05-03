華郵：特朗普政府擬向CIA等情報機構裁員　料數千人受影響

有消息指，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府計劃對中央情報局（CIA）和其他主要間諜機構進行大規模裁員，包括削減最敏感國家安全機構的人員。



《華盛頓郵報》周五（5月2日）引述知情人士的話報道，中央情報局計劃削減1200個職位，並從美國情報系統包括國家安全局（NSA）削減數千人。隸屬於美國國防部的國家安全局是一個高度機密的機構，專門負責密碼和全球電子間諜活動。

一名知情者說，特朗普政府近日告訴國會議員，這項裁員計劃將未來幾年內進行。媒體此前沒有報道過間諜機構的裁員細節。

中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）此前承諾，將動用更多資源來應對中國及向美國走私芬太尼和其他合成毒品的販毒集團，現在卻決定大規模裁員。中情局從未公開僱員人數，但據知約有2.2萬人。目前尚不清楚中情局的哪些部門受影響最大。

拉特克利夫（John Ratcliffe）1月23日宣誓出任中情局局長。（Reuters）

報道稱，間諜機構的裁員計劃將持續數年，一部分將通過減少招聘來實現，預計不會立即解僱員工。知情人士說，裁員目標的1200人將包括數百名已選擇提前退休的員工。

中情局裁員與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）徹底重組聯邦政府的行動無關。馬斯克3月底曾與拉特克利夫會面，兩人討論了提高政府效率的措施，但政府效率部團隊並沒有在中情局位於維珍尼亞州蘭利（Langley）的總部出現過。

中情局發言人在一份聲明中說：「拉特克利夫局長全力確保中情局人員迅速響應政府的國家安全優先事項。削減人員計劃是中情局整體戰略的一部分，旨為中情局注入新的活力，為後起之秀提供機會，使中情局能夠更好地完成使命。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

