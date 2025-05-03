廣末涼子惹官非　事務所：患躁狂抑鬱症　暫停演藝活動

日本知名女星廣末涼子4月初在發生車禍後，涉嫌在靜岡縣掛川市一間醫院內襲擊一名護士後被捕，其後獲釋。她5月2日透過官網發聲明，指自己患上躁狂抑鬱及甲狀腺功能亢進，因此需要暫停演藝活動，專心休養。



日本Livedoor新聞網5月2日報道，廣末良子所屬的事務所2日發表聲明，稱她在4月16日獲釋後到東京的醫院接受檢查，其後證實她患上躁狂抑鬱及甲狀腺功能亢進。

聲明指，一直就以「身體不適」形容她的情況深感抱歉，因此決定她會暫停所有藝能活動，專心休養。公司強調此舉並非以患病為由逃避責任，會繼續誠實配合警方調查。

廣末涼子涉襲擊一名護士被捕後，於2025年4月16日獲釋並現身警局門口。（NNN截圖）

現年44歲的廣末涼子4月7日在奈良縣拍戲後，駕車返回東京途中遇交通意外，其座駕與大型貨車相撞。她送到島田市一間醫院後，襲擊一名護士，警方翌日以涉嫌傷人罪拘捕她。

靜岡縣警方以涉嫌違反危險駕駛罪，前往廣末涼子位於東京都內的住所進行搜查，而靜岡地檢濱松支部亦提出羈押申請，她直到16日才獲釋。

日本電視台（NNN）16日報道，穿着一身黑衣、容貌略顯憔悴的廣末涼子當地時間上午6時20分左右在警署門口現身。她在媒體面前低頭數秒、鞠躬後，坐上迎接一輛黑色轎車離開警局。

調查人員此前稱，他們未在其住所搜出任何非法藥物。而在對廣末涼子進行的藥物測試中，也未檢出興奮劑等非法藥物。