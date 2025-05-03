印尼考慮規定申請政府援助男性須絕育　被批侵犯人權

印尼社會事務部正在考慮落實一項有爭議的建議，即要求申請政府援助和獎學金的男性必須進行絕育手術。



印尼《羅盤報》和《雅加達郵報》報道，社會事務部長賽夫拉（Saifullah Yusuf）周三（4月30日）說：「將計劃生育納入政府援助計劃是個好主意，但我們需要時間詳細研究這個建議。發放政府援助有一套既定程序，我們不能隨意更改。」

印尼人口約2.8億，為東南亞人口最多的國家（Getty Images）

西爪哇省省長德迪（Dedi Mulyadi）最近向賽夫拉提出這項建議。德迪說，許多貧困家庭無法撫養孩子，卻又生下許多小孩。「如果家長無法為孩子提供體面的生活，就應該停止生育更多小孩。」

德迪認為，輸精管結紮術是貧困家庭理想的避孕方式，因為「男性也應該承擔生育責任」，而女性有時會忘記服用避孕藥。印尼國家人權委員會副主席阿都哈利斯批評這是歧視性提議，可能侵犯人權。

阿都哈利斯周四（5月1日）接受時代網（Tempo）訪問時說：「要求進行輸精管結紮術才能獲得政府援助，這對貧困家庭來說負擔過重。如果政府強制執行這項政策，可能構成侵犯人權。進行輸精管結紮術應該是自願的。」

印尼回教學者理事會（MUI）周四發聲明稱，回教教規禁止以永久絕育為目的的輸精管結紮術。只有非常特殊的情況，例如患有特殊疾病，回教徒才可以進行輸精管結紮術。

本文獲《聯合早報》授權轉載

