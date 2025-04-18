關稅戰｜印尼經濟部長晤美國商務部長：尋求在60日內完成貿易談判

美國媒體4月18日報道，印尼首席經濟部長（Airlangga Hartarto）表示，印尼和美國同意在60日內完成貿易和投資夥伴關係的談判，印尼正試圖避免其對美國的出口產品被徵收更高的關稅。哈塔托同時表示，印尼將增加對美國食品和商品的進口，並透過減少目前購買這些產品國家的訂單作為調整。另外有報道指，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）已指示國防部長研究購買價值數十億美元，由美國製造的國防設備，包括戰鬥機和彈藥。



印尼首席經濟部長哈塔托在社交平台分享與美國商務部長盧特尼克會面的照片：

據彭博社報道，哈塔托表示，印尼提議增加從美國的進口貨值190億美元（約1475億港元），其中包括約100億美元（約776億港元）的能源進口，以消除其對華盛頓的貿易順差。

哈塔托有信心印尼對美國的20種主要出口產品，包括紡織品、傢俱和蝦，可以獲得不高於競爭對手國家的關稅」。

按照特朗普4月2日公布的「對等關稅」，印尼的關稅稅率為32%：

2025年4月2日，按照美國總統特朗普（Donald Trump）公布的「對等關稅」，印尼的。關稅稅率為32%：（X@RapidResponse47）

作爲回報，印尼將在關鍵礦產開採方面提供合作，並簡化從美國進口園藝產品的程序。他表示，印尼還尋求與美國深化在貿易、投資、能源、金融、國防和教育等領域的合作，並提交了在非關稅問題上回應美國的提議。

哈塔托和其他官員本周訪問美國；哈塔托已與商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行會面，尋求避免印尼產品被美國徵收32%的「對等關稅」；特朗普4月9日宣布暫緩實施「對等關稅」至7月。

哈塔托重申印尼承諾從美國購買更多液化天然氣、原油和汽油，並計劃繼續從美國購買小麥、大豆和豆粕。

2025年4月18日，印尼首席經濟部長哈塔托（Airlangga Hartarto，右）在與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面後表示，印尼和美國同意在60日內完成貿易和投資夥伴關係的談判。（X@airlangga_hrt）

另外，據路透社報道，印尼國防部長沙姆索丁（Sjafrie Sjamsoeddin）4月8日召開閉門高級官員會議，傳達總統普拉博沃的指示，要求他們確認可以進口或加速採購的美國武器清單。報道指，印尼正考慮採購價值數十億美元，由美國製造的國防設備，包括戰鬥機和彈藥。