阿爾巴尼斯：俄羅斯擬在巴布亞省部署戰機　已向印尼政府提出質詢

英國媒體報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲政府已就國防刊物《詹氏防務週刊》(Jane's Defence Weekly）有關俄羅斯要求在印尼巴布亞省（Papua）部署軍用飛機的報道向印尼政府提出質詢，該議題近日成為澳洲5月3日舉行大選的焦點。



據路透社報道，阿爾巴尼斯告訴記者：「我們顯然不希望看到俄羅斯在我們地區造成影響。」

根據《詹氏防務週刊》的報道，雅加達已收到莫斯科的正式要求，尋求允許俄羅斯航空太空軍（Russian Aerospace Forces，VKS）的戰機在印尼最東部省份巴布亞的一處設施內駐紮。

據路透社的報道，該省位於澳洲達爾文市（Darwin）以北約1,200公里。美國海軍陸戰隊部隊每年有六個月會在達爾文駐紮，而當地的澳洲空軍基地亦正在升級，以接待來訪的美國轟炸機。

阿爾巴尼斯表示，澳洲正向印尼就該報道「尋求進一步的澄清」，並補充說坎培拉與雅加達關係良好。

2025年3月28日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪問澳洲堪培拉總督府時宣布解散國會並舉行大選後出席記者會。（Reuters）

根據澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）的報道，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）與印尼國防部長進行交談，後者表示俄羅斯空軍飛機不會在印尼駐紮。

據印尼電視台報道，俄羅斯副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）4月15日（周二）到訪總統府與印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）舉行會面。

2024年8月16日，印度尼西亞雅加達，普拉博沃（Prabowo Subianto）在國會大樓出席一年一度的國情咨文發表會，迎接國家獨立日。（Reuters）

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）同日在新聞發布會上表示：「印尼對澳洲的安全至關重要」，兩國去年簽署了國防合作協議。