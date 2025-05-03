美媒：48%中國小包裹流向美國貧困地區　低收入家庭將遭重創

當地時間5月2日，美國針對中國香港和內地小包裹的「小額豁免」政策正式終止。美媒稱，這一政策將影響數百萬美國人，或許海關這次已做好準備，但普通美國消費者是否已準備好迎接這些變化則是另一回事。



「特朗普政府劍指中國電商平台，美國低收入家庭將蒙受最大損失。」美媒日前刊文稱，在美國總統特朗普對Temu、Shein等中國電商下手後，美國低收入家庭感到震驚，因為他們「已別無選擇」。

據美國加州大學洛杉磯分校和耶魯大學經濟學家2月份的研究，約48%的小包裹寄往了美國最貧困地區，只有22%的包裹寄往了最富裕地區。同時，美國勞工統計局數據顯示，2021年，美國最低收入家庭在服裝上的支出佔其收入份額是富裕家庭的三倍多。

2024年8月22日，圖為中國電商品牌Shein及Temu的標誌。（Reuters）

報道提及，雷娜·斯科特是弗吉尼亞州的一名退休護士，她通常同時接到10到12個Temu包裹。

這名64歲的老人幾乎從Temu上買了所有你能想到的東西。她會定期購買紗線和珠子等手工用品，以及從地毯到傢俱等家居用品。即使是現在，她的購物車裏還有四件襯衫。

對於斯科特來說，在該網站上進行所有購物都是「輕而易舉的事」。她說：「這裏的所有東西都是從海外進口的，所以你只需要繞過中間商，比如沃爾瑪、亞馬遜。」

斯科特並非少數，美國人熱衷於在Temu和Shein上購物。數據顯示，近年來依靠「小額豁免」進入美國的包裹數量迅速增加，從十年前的約1.4億件激增到去年的逾10億件。美國國會此前的一份報告顯示，中國小包裹出口額將從2018年的53億美元飆升至2023年的660億美元。

據介紹，20世紀30年代，美國國會對小包裹設置了豁免，以減少美國遊客從國外帶紀念品回家的麻煩。2016年，美國國會將小額免稅的最低額度從200美元提高至800美元。

然而，特朗普在今年1月上台後，在全球範圍內挑起貿易戰，依賴相對廉價的中國產品的美國人深受其害。此前，他宣佈對從中國進口商品徵收145%的關稅，「小額豁免」政策於5月2日到期。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）指向前方的3D列印微模型、歐盟旗幟以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

在此之前，Temu和Shein的常客表示，近年來，他們越來越多地轉向這兩個網站購物，因為他們覺得美國製造的產品已經買不起了。

美媒注意到，4月25日，Temu和Shein在新關稅生效前提高了從草坪椅到泳衣等大量商品的價格。報道稱，這意味着，即使是Temu和Shein上的「廉價產品」，對美國消費者來說也不再是觸手可及。

斯科特告訴美媒：「我現在買不起Temu的產品，我在這個國家已經買不起任何產品了。」

斯科特獨自生活，生活節儉，曾做過器官移植手術，已經一年沒吃快餐了，因為「根本吃不起」，現在開的還是2005年的舊車，為了省電，空調一直保持約27攝氏度。她說，她在Temu漲價前花56美元買的櫥櫃，現在已經超過了80美元，這是「不可持續的」。

一名用戶在美國社區論壇Reddit上寫道，這兩天，他發現自己Temu購物車裏的300多件商品減少到兩件，且除非訂單金額達到至少為30美元，否則還需要支付額外費用。

「Temu的商品不見了！今天看到的東西讓我徹底信服了！」這名用戶寫道，「本地賣家雖然提前批量購買了一些商品，但我感興趣的商品卻全部缺貨。」

57歲的消費者權益作家菲利普·丹皮爾表示，過去兩周，他每天在中國電商平台上停留大約八個小時，購買了所有東西，包括紙製品、廚房用具、便攜式加熱器、傢俱、牀單和毯子，「基本上你能在美國傑西潘尼百貨公司（JCPenney）找到的任何東西」。

他說，他正為未來兩年儲備物資，「因為我感覺經濟即將陷入低谷，我們將面臨堪比疫情的物資短缺」。

丹皮爾住在紐約羅切斯特，是亞馬遜的老客戶。他說，自疫情以來，亞馬遜變得越來越貴，客戶服務也越來越差，在2023年第一次在Temu上買東西后，他開始在AliExpress、Shein，甚至淘寶上購物。

亞馬遜日前被曝考慮在商品旁展示關稅價格。此消息引發白宮震怒，直批亞馬遜「敵對和政治行為」。4月29日，特朗普告訴記者，他已經與亞馬遜創始人貝索斯通了電話。隨後，亞馬遜方面迅速回應稱，亞馬遜主要購物網站「沒有考慮且不會這麼做」。

2025年4月30日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮活動中發表講話。（Reuters）

美媒稱，因近年來在美國乃至全球發展迅速，Temu、Shein等中國電商類APP成為部分美西方國家的「眼中釘」，被潑「環境污染」「缺乏勞動保護」「鼓勵消費文化」等髒水。

對此，斯科特駁斥稱，購買美國製造的商品並不是一個好選擇。她說，沃爾瑪等美國超市「有可能使用童工」，並且價格「貴得嚇人」。丹皮爾則指出，人們在其他美國超市也會過度購物，「僅僅因為價格低一點就說這是Temu和Shein的問題，這有點偏頗」。

丹皮爾還稱，對於特朗普關稅政策能否支持美國製造業，他持懷疑態度，但現在，他們消費者只能承受成本。他表示，「在我看來，關稅的整個想法都很愚蠢」，特朗普政府「試圖欺負所有人，這是錯誤的，關稅政策也是錯誤的」。

美媒稱，雖然鐵桿MAGA（讓美國再次偉大）仍支持特朗普，聲稱他們將安然度過經濟困境，但越來越多的美國人持相反觀點。上個月一項民調顯示，有59%的公眾認為特朗普的政策惡化了美國經濟狀況。

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