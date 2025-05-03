澳洲大選｜在野黨魁失任職近24年選區議席　首位丟議席反對黨領袖

澳洲大選5月3日投票結果出爐，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）率領的工黨贏得大選，並贏得多數議席。在野黨領袖、自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）認敗選，並承認於自己所屬的迪克森（Dickson）選區落敗，他在該選區擔任近24年議員。



澳洲大選：2025年5月3日，在野自由黨領袖達頓承認敗選（AAP Image/Mick Tsikas/via REUTERS）

澳媒ABC報道，達頓在自身選區敗選的話，他成為澳洲第一位在大選中丟掉議席的反對黨領袖，這將意味在野黨陷無領袖狀態，也是選民直接否定其競選策略。

達頓3日晚在自由黨總部發表敗選演講，稱其對自由黨—國家黨聯盟（Liberal-National coalition）敗選「負全部責任」。他說：「我們在這次競選中表現得不夠好。這一點在今晚明顯展現，我願意承擔全部責任。」

2025年5月3日，澳洲布里斯班，在野自由黨領袖達頓（Peter Dutton）在聯邦選舉活動中心的聯邦自由黨招待會上發表敗選講話，身後是他的家人。（Reuters）

達頓自2001年11月擔任昆士蘭州迪克森（Dickson）選區議員，至今近24年。今次選舉卻敗給工黨在迪克森選區候選人Alison France。

達頓仍打趣說：「迪克森（過去）有一個『一屆詛咒』，而我們卻已維持24年，這真是太神奇了。」迪克森選區在達頓2001年勝選前，經常在各大政黨間易手。

達頓在演講中還表達對家人和同事支持的感謝，並稱已致電工黨領導人阿爾巴尼斯，對其表示祝賀。