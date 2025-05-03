特朗普能否撤銷哈佛大學免稅資格？　傳華府正探討方法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與哈佛大學屢有爭拗，表示將撤銷其免稅資格後，哈佛批此舉是嚴重違法。據美媒引述知情人士報道，特朗普政府官員正探索挑戰非牟利組織（NPO）免稅地位的方法。



特朗普此前曾表示將取消哈佛大學的免稅地位，並暗示政府或會針對其他組織。

《華爾街日報》引述知情人士稱，在近期一場會議中，美國國稅局（Internal Revenue Service）的律師探討是否可修改有關非牟利組織如何被取消免稅資格的規則。

2025年2月20日，華盛頓特區美國國稅局（IRS）大樓。（Reuters）

此次會談據報是在特朗普政府任命Andrew De Mello為國稅局新臨時首席律師後不久開始。知情人士透露，Andrew De Mello此前曾私下與國稅局包括免稅部門在內的官員，討論過非營利規則。

報道還稱，另一位國稅局高級官員沙普利 (Gary Shapley) 在至少一次會議上表示，他正在優先調查一組非牟利組織的免稅狀況。一些現任和前任國稅局官員擔心，這些審議似乎背離國稅局長期以來的做法。

2025年4月17日，人們在美國麻省劍橋的哈佛大學（Harvard University），參與反對總統特朗普（Donald Trump）及其政府擬吊銷學生簽證的示威活動後準備離開。（Reuters）

美國稅法規定，禁止總統和其他高官直接或間接要求國稅局進行或停止稽核或其他調查，這是一種犯罪，可判處罰款和監禁。然而，起訴此類案件需要聯邦檢察官，而最高法院關於行政權力和總統豁免權的判決可能會是一道難關。

稅法也禁止聯邦職員透露國稅局內部關於特定納稅人的信息。目前不清楚特朗普是否有任何關於國稅局調查哈佛的實際信息。