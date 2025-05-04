英國地方選舉｜極右改革黨異軍突起　嚴重衝擊傳統兩黨格局

英國長期以來的兩黨政治格局5月2日（周五）遭遇重大衝擊。極右翼政黨英國改革黨（Reform UK）在地方選舉中取得突破性勝利，引發政壇震動。



倫敦政治經濟學院教授貝格（Iain Begg）接受新華社採訪時說：「本次地方選舉，勝負只在毫釐之間。這反映出選民一方面不願繼續支持傳統的工黨和保守黨，另一方面對改革黨也心存疑慮。」貝格指出，執政黨在上台後首次地方選舉中受挫並不罕見，此類選舉往往是選民藉機表達不滿的「懲罰性投票」。

2025年5月2日，英國貝德福德郡（Bedfordshire），首相施紀賢 (Keir Starmer) 參觀一間國防承包商時與工作人員交談。（Reuters）

利物浦大學政治學教授希格（Stuart Wilks-Heeg）分析指：「改革黨首次掌握地方權力，既是機遇也是陷阱，他們現在必須證明自己是否具備執政能力。如果治理表現不佳，改革黨將在未來選舉中受到反噬。」

伯明翰大學政治學教授布賴森（John Bryson）則指出，英國選民的投票行為更多受國家政黨立場而非地方事務影響。「這次地方選舉的結果實際上是去年大選結果的延續。」

2024年11月2日，英國倫敦，英國前商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）贏得英國保守黨黨魁選舉後，在講台上發表講話。（Reuters）

專家普遍預測英國政壇短期內將更趨動盪。希格表示，目前英國沒有政黨能穩定獲得超過三分之一的選票，未來可能帶來更多意想不到的選舉結果。

英國5月1日舉行英格蘭部分地區的地方選舉。計票結果於2日陸續公布。曾大力支持英國脫離歐盟，前身為英國脫歐黨（Brexit Party）的英國改革黨（Reform UK）共計贏得超過670個地方議會席位，並獲得兩場市長選舉以及一場議會補選的勝利，讓長期主導英國政壇的保守黨和工黨帶來嚴峻挑戰。黨魁法拉奇（Nigel Farage）在結果出爐後稱，英國改革黨「已經取代保守黨」成為執政工黨的主要對手。

2025年5月2日，英國地方選舉，改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）在威德尼斯的哈爾頓體育館，慶祝該黨贏得溫康及希士比選區（Runcorn and Helsby）的補選。（Reuters）

這是2024年7月工黨贏得大選執政以來英國首次地方選舉，涉及1600多個地方議會席位、六個市長職位，以及英格蘭溫康及希士比選區（Runcorn and Helsby）一個下議院議員補選。據英國《衛報》5月2日公布的結果顯示，保守黨損失635席，工黨失去198席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

