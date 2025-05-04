也門總理捲入權力鬥爭　宣布下台　專家：有望恢復政府協調運作

也門總理兼外長穆巴拉克（Ahmed Bin Mubarak）周六（5月3日）宣布辭職，理由是無法有效行使憲法賦予的職權。也門總統領導委員會同日任命財政部長布賴克（Salem Saleh Bin Braik）為新總理。



綜合報道，據多位也門政府消息人士透露，穆巴拉克與總統領導委員會之間長期存在權力摩擦。他在任內以反腐為由凍結多個部門預算，包括國防部，此舉激化了與兩名部長及部分委員會成員的矛盾。分析指出，他試圖擴大權力邊界，甚至尋求與總統等同的實權，引發政治孤立。

美國「Basha報告風險諮詢公司」分析師阿爾巴沙（Mohammed Albasha）指出：「本·穆巴拉克希望獲得超越總理的權力——他渴望總統的權限。這種野心使他在政治上被孤立。」他認為，穆巴拉克的離任有助於緩解內部張力，恢復政府運作的協調性。

儘管面臨制度掣肘與內部阻力，穆巴拉克自稱仍推動了一系列財政和行政改革，並啟動反腐行動。但在政治現實中，這些舉措反而成為其與權力核心決裂的導火索。

圖為2024年2月27日，也門總理兼外長穆巴拉克訪問莫斯科後會見傳媒。 （Maxim Shipenkov/ Pool via REUTERS）

總統領導委員會也在星期六決定政府其他部長留任，前總理穆巴拉克擔任總統領導委員會主席顧問。穆巴拉克已於當天稍早前向也門總統領導委員會提交辭呈。

布賴克2018年擔任財政部長，此前曾在也門政府財政部門和海關部門任職。

也門胡塞武裝2014年9月攻佔也門首都薩那，此後也門武裝衝突不斷。目前，胡塞武裝控制了該國北部大部分地區，也門政府則主要掌控南部和東部地區。連年戰亂給也門百姓帶來深重苦難。

本文獲《聯合早報》授權轉載

