美防長再涉泄密爭議　美媒：在另一私人群組分享空襲也門細節

知情人士透露，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）通過第二個加密通訊應用Signal群組，向包括他的妻子和弟弟在內的10多人發送有關也門襲擊的敏感資料。



《紐約時報》報道，四名了解群組內容的人說，赫格塞思3月15日在Signal的一私人群組中分享美國即將對也門胡塞武裝發動襲擊的詳細資料，他的妻子、弟弟和私人律師都在這個群組中。

其中一些知情者指出，赫格塞思在Signal群組中分享的資料，包括F/A-18大黃蜂戰機針對胡塞武裝的飛行時間表。他同一天也在國安高級官員Signal群組中分享這次攻擊行動，《大西洋月刊》總編輯戈德堡（Jeffery Goldberg）還被錯誤拉進這個討論打擊胡塞武裝行動的高級官員群組。

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赫格塞思的妻子勞切特（Jennifer Rauchet）曾是霍士新聞（Fox News）製片人，並非國防部僱員。但她曾陪同赫格塞思出國訪問，並因跟隨丈夫出席與外國領導人的敏感會晤而受到批評。

他的弟弟菲爾（Phil Hegseth）和私人律師帕拉托雷（Tim Parlatore）現在都在五角大樓任職。目前尚不清楚兩人為何需要了解美國針對胡塞武裝的軍事行動。

美國總統特朗普（中）據報一直不願解僱「Signal醜聞」中誤拉記者入群的國家安全顧問沃爾茲（左）和透露疑似國安機密的防長赫格塞思（右），因這樣做等同於默認錯誤，並將勝利拱手讓給曝光此事的《大西洋月刊》（The Atlantic）。（Reuters）

知情人士說，與《大西洋月刊》群組外泄事件不同的是，戈德堡是被白宮國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）錯誤拉進國安高官群組中，而新曝光的群組是赫格塞斯在1月建立，群組成員包括他的妻子和他的10多個私人朋友和專業圈中人士。赫格塞思建立這個名為「國防 | 抱團組」（Defense | Team Huddle）的群組時還未被確認為國防部長，而且他以私人手機號碼而非官方手機號碼訪問這個群組。

一名美國官員拒絕對赫格塞思在第二個Signal群組分享打擊胡塞武裝詳細資料一事置評，但堅稱不存在國家安全漏洞。

這名官員說：「事實是，在他的核心顧問獲確認之前，有這麼一個非正式的群組。這個群組從未討論任何機密資料。」

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）沒有回應報道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

