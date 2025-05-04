「特朗普效應」吹至羅馬尼亞　總統選舉今開鑼　外界料極右翼出線

羅馬尼亞去年11月舉行總統大選，首輪中爆冷豪取最多票的親俄候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）遭「DQ」（取消資格），大選亦因首輪投票無效延後至本周日（5月4日）重啟。外界預料民調中領先的極右翼政黨領袖西蒙（George Simion）或在首輪出線，有望奪得總統寶座。



38歲的西蒙是極右翼政黨羅馬尼亞人團結聯盟（Alianța pentru Unirea Românilor，AUR）的黨魁，他向來反對歐盟軍援烏克蘭、批評歐盟高層，外界擔憂他的上台會影響歐盟對俄烏戰爭的態度。

與烏克蘭接壤的東南歐國家羅馬尼亞實行半總統制，可在外交、國安、國防開支與任命官員方面擁有巨大權利。

西蒙曾公開支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），他還在選舉前於美國政客新聞網（Politico）的訪問中強調，所屬政黨在意識形態上與特朗普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）幾乎一致。

2025年5月4日，羅馬尼亞Mogosoaia，圖為選前大熱西蒙（George Simion）在總統選舉中投票。（Reuters）

法媒則分析，目前被禁止參選的喬吉斯古的票倉實際上已被西蒙取代，他還誓言為若勝選將會提名喬吉斯古在內閣中擔任要職，目前民調顯示他獲得約30%支持，領先其他兩位中間派候選人——親西方的安東尼斯古（Crin Antonescu）與主打反貪腐、獨立派布加勒斯特市長丹（Nicusor Dan），包括他們在內，一共有11名候選人參與競爭。

第二輪投票將在5月18日開始，屆時將由首輪得票最多的兩位候選人對決。