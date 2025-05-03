澳洲大選｜執政工黨大勝 阿爾巴尼斯稱贏多數議席 在野黨認敗選
撰文：莊勁菲 成依華
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澳洲大選5月3日投票，點票結果陸續出爐，多間澳媒指，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）率領的工黨贏得大選，阿爾巴尼斯之後宣布勝選，並稱工黨贏得多數議席。在野自由黨領袖達頓（Peter Dutton）承認敗選，且已致電恭賀阿爾巴尼斯。他並承認在自身選區落敗。
澳媒報道，若達頓在自身選區敗選的話，他將成為第一位在大選中丟掉議席的反對黨領袖。
阿爾巴尼斯勝選的話，他則將是自前總理霍華德（John Howard）2004年連任以來首位贏得連任的澳洲大選總理。
澳媒：工黨守住全部搖擺席位
澳洲廣播公司（ABC）報道，截至目前的點票結果顯示，選票持續傾向於工黨，執政工黨守住全部搖擺席位，在野自由黨的多個選區則遭「翻紅」。
據ABC預測，工黨已經贏得86席，超越過半所需的76席。
澳洲7號電視台（Seven）較早前也指，預計阿爾巴尼斯將會保住執政權，繼續擔任總理。
在工黨勝選消息傳出後，英國首相施紀賢（Keir Starmer）發布帖文，祝賀阿爾巴尼斯。
「特朗普效應」受關注
分析人士表示，阿爾巴尼斯的競選活動十分紮實，而反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則出現政策失誤，且在意識形態上與特朗普過於親近，這已成為選民最關心的問題。
中左翼工黨的命運反彈與加拿大自由黨的命運相似，在特朗普關稅和有關加拿大主權的言論引發選民強烈反對後，自由黨本週逆轉局勢重新執政。
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