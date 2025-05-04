新加坡大選｜執政人民行動黨大勝　李顯龍：證明黃循財獲民眾支持

新加坡5月3日舉行的大選塵埃落定，執政黨人民行動黨（People's Action Party，PAP）得票率達65.57%，並在國會97席中贏得87席，繼續保住政權。國務資政李顯龍對今次選舉結果感到釋然，認為總理黃循財獲民眾的委託。



李顯龍4日在社交平台Facebook發文，稱今次選舉對世界和新加坡而言都是在一個關鍵的時刻舉行，並證明黃循財獲得良好的委託，以向新加坡人和世界展示他擁有一個團結國家的全力支持。

他指出，選舉表明新加坡人理解利害關係，強調大家清楚團結一致應對未來的巨大挑戰至關重要，並明確表達對總理及其第四代領導團隊的支持。

李顯龍亦提到，今場選戰觸及種族和宗教等重要議題，而選舉結果清楚反映當地民眾接受並維護對新加坡至關重要的多元種族和多元文化的價值觀和規範。

對於新一屆政府的運作，李顯龍承諾，黃循財領導的人民行動黨政府將盡力為國民服務，包括為國家做出巨大貢獻的年長國民，以及不少「首投族」，形容他們都有自己的目標和願望。他表示大家一同展示新加坡能夠做到的事，令他們的先輩感到自豪，並為大家的子孫後代作出正確的選擇。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）亦發透過國務院聲明，祝賀黃循財及人民行動黨勝選。他表示美國和新加坡在過去近60年一直共同擁有一個強大而持久的戰略夥伴關係，雙方亦致力實現印太地區安全、自由和繁榮。

魯比奧稱華府期望與黃循財領導的新一屆政府合作，加強經濟增長及雙邊國防及安全合作，令美國、新加坡及區內民眾受惠。