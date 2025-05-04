英國反恐部門拘8人　5人據指策劃倫敦恐怖襲擊

英國廣播公司（BBC）引述倫敦警察廳表示，反恐人員5月3日在兩宗反恐調查中拘捕8名嫌疑人，當中7名為伊朗國籍。5名嫌疑人據指計劃在倫敦發動恐怖襲擊，當局並未透露其襲擊目標，但稱已通知涉案場所並提供支援。



據倫敦警察廳，5名嫌疑人分別於史雲頓（Swindon）、倫敦西部、斯托克波特（Stockport）、羅奇代爾（Rochdale）和曼徹斯特（Manchester）被捕，當中4人為伊朗籍，年齡在29至46歲間，涉嫌違反《反恐法》遭拘。另1人國籍、年齡尚在調查中。目前嫌疑人均在警察廳接受調查。

當局還在倫敦3個地點逮捕3名涉嫌違反國家安全法的伊朗籍男子，警方稱兩宗調查沒有關聯。

英國反恐人員5月3日在兩宗反恐調查中逮捕8名嫌疑人，當中7名為伊朗國籍。（Facebook@Kyle Warren）

倫敦警察廳反恐指揮部（Metropolitan Police's Counter Terrorism Command）主Dominic Murphy表示調查仍处于初期，嫌疑人动机有待查明，警方將查明案件會否对公众構成进一步风险。

內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）形容此為「嚴重事件」，指當局需持續調整措施，應對國家安全威脅。

警方尚未确定案件是否與伊朗當局有關，但情報機構此前警告，若中東衝突升級，與德黑兰有关联的襲擊活動風險將增大。英國警方及情報部門自2022年來已經挫敗20宗由伊朗支持的秘密行動。