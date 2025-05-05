特朗普：不會談促成談判減中國關稅　冀促成中美公平貿易協議

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，若仍未達成協議，將延長TikTok「不賣就禁」最後期限。他又表示，不會透過降低對中國的關稅，以促成與北京展開貿易判，但不排除在適當時候調低稅率，重申希望與中國達成公平的貿易協議。



2025年4月29日，美國密歇根州（Michigan）沃倫市（Warren），總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席大型集會，慶祝上任100天。（Reuters）

特朗普在重返白宮滿100天後，5月2日接受全國廣播公司（NBC）專訪，訪問內容於5月4日播出。

承認美中經貿活動幾乎停頓

特朗普在訪問中承認，向中國貨品加徵145%關稅，實際上導致美中經貿活動幾乎停頓，但他堅稱美方沒有損失，毋須再面對龐大的對華貿易逆差。他又表示，中國政府最近發出了「積極」信號，但重申兩國之間任何可能達成的協議都必須「公平」 。

針對TikTok在美國「不賣就禁」的寬限期將於6月19日到期，他也在專訪中表示，如果屆時未達成協議，可能再度延長對TikTok的寬限期。