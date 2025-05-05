美媒：以色列內閣批准加強對哈馬斯攻勢　包括佔領整個加沙

中東局勢升溫，自日前以色列機場遭也門導彈襲擊後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）旗下安全內閣周日（5月4日）晚批准一項加沙軍事計劃，以加強打擊哈馬斯（Hamas），美媒5日引述兩名以色列官員指，以色列安全內閣批准佔領整個加沙一段時間。



報道引述該兩名官員稱，以色列安全內容批准的計劃亦包括將數以萬計的巴勒斯坦人遷至加沙南部。而綜合外媒較早時的報道，這項針對加沙的軍事計劃將會以漸進方式推進，首先在加沙某個區域實施隨後擴大至其他地區，計劃將在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月中出訪中東後才實施，預料持續數月。

目前以色列控制加沙接近一半地區，當中包括與以色列接壤的緩衝區，以及三條連接加沙東西兩邊的走廊。

另一方面，恢復向加沙運輸物資的計劃還強調革新物資分發方式，以避免藏身在加沙地區的哈馬斯獲得補給。《以色列時報》日前報道指，這計劃要求以軍不要介入援助物資的批發、分發、倉儲工作，而是交由國際組織與第三方公司，讓它們精準向加沙居民派發食物，並為這些機構提供安保。

2025年5月3日，加沙地區，圖為以色列空襲過後，一處建築附近升起濃煙。（Reuters）

路透社指以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）在也門襲擊以色列後表示，以軍開始向人數達數萬人的預備部隊發出徵招命令，希望擴大對加沙行動，以「救回人質並打擊哈馬斯」。